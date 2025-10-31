CDMO事業に力を注ぐ富士フイルム。年内に稼働させるタンクは、すでに「完売」した【図で見る】デンマークとアメリカにCDMO事業で巨額投資富士フイルムが仕掛ける過去最大規模の投資が、いよいよ動き出す。その舞台は、アメリカ南東部のノースカロライナ州ホーリースプリングス市。涼しげな秋風に揺れる木々を抜けると、真新しい巨大工場が視界いっぱいに広がった。がん治療などで使われる抗体医薬品など、バイオ医薬品の製造を受託