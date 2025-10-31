日本ラグビー協会は29日、日本時間11月2日に初戦を迎えるヨーロッパ遠征の参加メンバーを発表しました。2027年ワールドカップの組み合わせ抽選会まで約1か月となり、世界ランキングが重要となる今テストマッチシリーズ。日本代表は11月のヨーロッパ遠征で世界の強豪4チームと試合を行います。今回メンバーに選ばれた中で最多キャップ数は長年日本代表を支えてきたリーチ マイケル選手が90キャップ、次点ではバックスのディラン・ラ