イケオジ・ダサオジの服装の分岐点はどこにあるのでしょうか？（Ushico / PIXTA）【写真】印象が全く違う！「野暮ったさ」を左右する“丈感”を調節した場合のビフォー・アフターコロナ禍を経てスーツ文化が急速に変化し、30〜50代の多くが「オンでもオフでも通用する服装」を模索しています。そんななか、とあるメディアのファッション記事を発端として、SNSなどでは10月半ばに「オジサンは着てはいけないブランド」論争が白熱