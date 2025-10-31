俳優の梅沢富美男が３０日放送のＴＢＳ系「プレバト！！」（木曜・午後７時）に出演し、自信満々の俳句を夏井いつき先生に酷評される一幕があった。「俳句査定」に特別永世名人として出演の梅沢は「ついやっちゃうこと」というお題に、自身がついやってしまう「お酒のあとの〆（しめ）の一皿」をモチーフに「はららごを肴（さかな）に〆のおむすびに」と詠んだ。「これが俳句だ！っていう句です」と意気込んだ梅沢は「は