フジテレビの井上清華アナ（30歳）が、10月31日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“井上家の家訓”について語った。この日、鈴木唯アナから「井上さんは、“井上家の家訓”なにがあるんですか？」と聞かれた井上アナは「思い出したんですけど、物心ついたときから、外食して、食べ終わって、帰りの車に乗った瞬間に、家族みんなで、せーので『おごちそうさまでした！おいしかったです！』って言わな