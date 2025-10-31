北朝鮮は30日、就任したばかりの高市早苗首相について「極右保守層を代弁する人物」と批判する初の公式反応を示した。朝鮮労働党機関紙・労働新聞は同日付で「日本政界の動きは何を示唆しているのか」と題する個人名の論評を掲載。先の自民党総裁選、国会での総理選出の過程に言及しながら、次のように決めつけた。「権力を狙った日本の政客たちにうかがえる共通点は、皆が保守的色あいが強く、右翼勢力を代弁しているということだ