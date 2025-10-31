広島は30日、塹江敦哉投手（28）が広島県出身の一般女性と結婚したことを発表した。14年ドラフト3位入団の救援左腕。サイドスローに転向した昨季は登板53試合、防御率1・58でキャリアハイをマークしたが、11年目の今季は登板28試合で0勝1敗1セーブ、防御率5・40に終わった。球団を通じ「2人で力を合わせ、楽しい家庭を築いていきたい。より一層責任感を持ち、精進したい」とコメントし、巻き返しを期した。