今季までオリックスでスコアラーを務めていた前田大輔氏（46）が中日の2軍バッテリーコーチに就任した。多度津工（香川）、駒大、神戸製鋼から02年ドラフト4巡目でオリックスに入団。11年のシーズン限りで現役を引退し、15年からオリックスでバッテリーコーチなどを務めていた。「データを押しつけるのではなく、選手と話し合い納得した上で成長に持っていけたら」と抱負を語った。また、今季まで1軍マネジャーだった谷哲也氏