オリックスは30日、来季のコーチングスタッフを発表した。外部からの招聘（しょうへい）はなく、波留2軍監督がヘッドコーチ、水本ヘッドコーチが巡回コーチとなるなどの配置転換に加え、平野が選手兼任投手コーチとなったが、中嶋政権当時以来、監督以外のポストについては2年ぶりに1、2軍の枠が撤廃された。今回の措置について岸田監督は「1、2軍70人でしっかりと戦っていける、というところが一番大事。みんなで共有しながら