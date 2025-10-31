オリックスの椋木と東松がきょう31日、ウインターリーグに参加するプエルトリコに向け出発する。21年ドラフト1位の椋木は4年目の今季12試合（先発3試合、中継ぎ9試合）に登板。「後半ストレートの感じが良くなってきた。力と力の勝負も好きなので」と目を輝かせる。高卒2年目でプロ初登板に初先発も経験した20歳左腕の東松は「変化球を一つ覚えたり、この球を困った時に投げれば抑えられる、というのをつかめれば」と抱負を語