【ニューヨーク＝小林泰裕】３０日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比１０９・８８ドル安の４万７５２２・１２ドルだった。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測やＡＩ（人工知能）関連企業への成長期待がともに後退し、２営業日連続で値下がりした。ＦＲＢのパウエル議長が２９日の記者会見で今後の利下げに慎重な姿勢を示したことを受け、３０日の取引で米長期金利が上昇した。利払