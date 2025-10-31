小学校の子供たちが、大切に育てたホタルの幼虫を放流しました。豊橋市の嵩山小学校では、4年生の児童を中心に毎年ホタルの飼育をしていて、今年で22年目です。全校児童およそ70人で、体長1センチほどに育った幼虫およそ1000匹を、学校の前を流れる嵩山川に放流しました。児童ら：「みんなで頑張って育てて、よかったなと思いました」「自分達で育ててきたホタルを、嵩山だけじゃない、いろんな人達にもきれいなホタルの姿を