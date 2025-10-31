ソフトバンクの外国人支配下選手について、ジーター・ダウンズ内野手（27）を除く、計4選手は残留することが確定している。来季もソフトバンクでプレーすることが決定しているのは、来季が4年契約3年目のロベルト・オスナ投手（30）、4年契約2年目のリバン・モイネロ投手（29）、2年契約最終年のダーウィンゾン・ヘルナンデス投手（28）、同じく2年契約最終年のカーター・スチュワート投手（25）の4投手。加入2年目のダウン