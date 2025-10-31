茨城県牛久市の東日本入国管理センター＝2022年9月強制退去を命じられた外国人を収容する茨城県牛久市の東日本入国管理センターと、長崎県大村市の大村入国管理センターで、昨年まで夏にエアコンの24時間運転をしていなかったことが31日、両施設への取材で分かった。牛久では収容者が熱中症で救急搬送され、茨城県警が業務上過失傷害の疑いで捜査している。2024年5月〜25年9月に牛久入管に収容されていたペルー出身の30代男性