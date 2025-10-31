巨人は３０日の秋季キャンプ２日目もＧタウンとＧ球場室内で朝から夕方まで猛練習を行った。野手は連係ミスを減らすために初日に続いて実戦的なシートノックを実施。ロングティー打撃では集中して一人２００球、全力フルスイングの打ちっ放しで最後には倒れこむ選手もいた。投手も階段走や、左右に振られたゴロを追いかけるアメリカンノックなどフィジカル強化メニューに悲鳴が響いた。