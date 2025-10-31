NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4015.90（+15.20+0.38%） 金１２月限は続伸。時間外取引では、パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が１２月利下げは既定路線ではないとしたことを受けて売り優勢となったが、米中の通商合意をきっかけに買い戻し主導で上昇した。欧州時間に入ると、上値を伸ばしたが、ドル安一服に上値を抑えられた。日中取引では、ドル安再開を受けて買い優勢となった。 MINKABU PRESS