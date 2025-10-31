阪神・梅野隆太郎捕手（３４）が国内ＦＡ権の行使について熟考していくことが３０日、分かった。２１年オフには、同年に取得した同権利を行使せず残留。今季は４年契約最終年だった。１３年度ドラフト４位で福岡大から阪神に入団。１８年から３年連続でゴールデン・グラブ賞を受賞し、２１年は東京五輪の金メダル獲得に尽力した。２３年は７年連続開幕マスクをかぶるなどチームをけん引。８月に死球による左手骨折で離脱した