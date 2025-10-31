【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は３０日、第２次政権発足後初のアジア歴訪を終え、ワシントン近郊の米軍基地に到着した。トランプ氏は自身のＳＮＳに高市首相と笑顔で握手する様子などを収めた動画を投稿し、「私はかつてないほど確信している。米国と日本の友情は強く、繁栄し、間もなくこれまで以上に偉大になるだろう」とコメントした。