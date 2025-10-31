「キックボクシング・ＧＯＡＴ」（３０日、後楽園ホール） メインで１９歳の那須川龍心が、元ムエタイ王者チャラームダム（タイ）に回し蹴りで１回１分３８秒ＫＯ勝ちした。１１月１日にテレビ東京系で地上波放送される新キックイベントを鮮烈なＫＯ劇で締めた千両役者は「（兄）天心がキックを引退して（キック界が）盛り下がっている状況を変えられるのは、革命を起こせるのは、この俺しかいない。この大会が何回も行われ