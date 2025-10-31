◎阪神・小野寺は競馬を題材としたザ・ロイヤルファミリー（TBS系、毎週日曜後9時）を視聴しているようで「凄く面白いドラマですよね。馬券は全く当たりませんけど…」。それは残念です。◎ソフトバンク・後藤芳光球団社長は試合前、感慨深げに球場の風景をスマホでパシャリ。「甲子園にはなかなか来られないからね」。本業でも孫オーナーの右腕として大忙しです。◎ソフトバンク・川瀬は頭の小ささについて「1番かな！自称