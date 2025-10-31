レーンは東京で土日12鞍に騎乗する。天皇賞・秋は一昨年のダービー、前走クイーンエリザベス2世Cで勝利に導いたタスティエーラと再びコンビを組む。ヘデントールで今年の天皇賞・春をV、春秋連覇を狙う豪の名手は「スタミナがあって、長くいい脚を使える馬」と相棒を評価。続けて「一昨年のダービーから精神、肉体面で成長がある。力をつけているよ」と充実ぶりを実感していた。短期免許期間は11月30日まで。身元引受調教師は