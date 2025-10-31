DeNAの筒香が2軍練習施設「DOCK」でCS敗退後初めてトレーニングに努めた。復帰2年目の今季は75試合で打率.228ながら終盤に強打を発揮して6年ぶりに20本塁打を達成。4年連続Aクラス入りを支えた。相川新監督の下で迎える来季へ「経験豊富な方。野球は変わると思うけど楽しみ」と意気込み、三浦前監督について「感謝の気持ちでいっぱい」と続けた。