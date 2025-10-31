▼（1）コスモキュランダ（加藤士師）ロスなく回ってきた方が勝機がありそうなので、いいところじゃないか。▼（2）アーバンシック（武井師）ジョッキーの腕に期待。▼（3）ジャスティンパレス（山本助手）内枠でロスなく運べると思う。2年続けていいレースができているので、あとはジョッキー（団野）に任せます。▼（4）ソールオリエンス（大村助手）いい枠。丹内さんにお任せしたい。▼（5）タスティエーラ（レー