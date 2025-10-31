宝塚記念を逃げ切ったメイショウタバルは8枠13番に決まった。橋本助手は「いい枠だと思います。あとは（武）豊さんが上手に乗ってくれると思うので」と穏やかな表情。2桁馬番は12番枠から勝利した12年エイシンフラッシュ以降勝ち切れておらず、13番枠の勝利は04年ゼンノロブロイが最後。同レース歴代最多タイの7勝を挙げている名手のレース運びに注目だ。