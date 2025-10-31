マスカレードボールに騎乗する令和の盾男ルメールは天皇賞・秋を近7年で5勝。馬券圏外は昨年レーベンスティールの8着のみ。目下、秋華賞に菊花賞とG1連勝中。3週連続G1Vも懸かる。鞍上は1週前追い切りに騎乗して状態を確認。「エンジンがかかるのに時間のかかる馬。だから東京芝2000メートルは合う」と舞台適性に自信を深めた。「ただ、自分で100％の力を使えない。騎手のサポートが必要。しっかり仕事をしないとね」と好リー