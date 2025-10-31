【どの枠が有利か】スタート後、約100メートルで左に大きなカーブが待ち受けており、経済コースを通れる内枠有利が基本。過去10年は1桁馬番が【10・8・7・64】に対し、2桁馬番は【0・2・3・54】と差は大きい。中でも最多4勝を挙げる7番枠は22＆23年イクイノックス、昨年ドウデュースと3連覇中。23年プログノーシス、昨年ホウオウビスケッツと2年連続で3着に入った9番枠は【1・2・3・4】で複勝率60％を誇る。