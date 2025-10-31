「ヤクルト秋季練習」（３０日、戸田球場）ヤクルト・奥川恭伸投手（２４）が３０日、池山隆寛新監督（５９）の期待に応える覚悟を示した。新指揮官は就任当初から先発の柱として奥川の名前も出しており、「頑張ろうと思いました」と誓った。今季は自身初の開幕投手を務めたが、１８試合の登板で４勝８敗、防御率４・３２と不本意だった。「良くないです、こんな数字だったら。毎年、危機感を持ってやっている。例年以上にも