ロッテの秋季都城キャンプは2日目を迎えてさらにハードになった。アーリーワークがスタートし、総練習時間は8時間15分。連続打ちのティー打撃も2ケース（約240球）から3ケース（360球）に増量し、安田や上田ら4選手は約40分の特守に挑んだ。「確かに最近はそんなにやってなかったかもしれない」と安田。サブロー監督も「厳しく楽しく。厳しいだけじゃキツいから」と満足そうだった。