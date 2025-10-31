「第172回天皇賞・秋」（11月2日、東京）の出走馬と枠順が30日、確定した。盾決戦のキーマンは初来日したフランスのスーパーヤングだ。2カ月の短期免許（11月1日〜12月29日）を取得して今週からJRAに参戦するアレクシ・プーシャン（25）は天皇賞・秋でアーバンシックと初コンビ。短期免許で騎乗する外国人騎手としては6人目の秋盾獲りを狙う。蹴る馬も乗り手次第という。尻っぱねするような乗り難しい馬でも名手が手綱を取れば