ヤクルトから楽天に新入閣した小野寺投手コーチが楽天モバイルパークでの秋季練習に参加した。西武、ヤクルトで計10年間の指導歴を持ち「選手がどういう性格なのか、投球フォームはどうか。自分も勉強の中で少しずつ距離を縮めていけたら」と意欲を示した。今季は規定投球回に到達した投手が不在。「若い選手が多く、時間がかかると思っている。2、3年後に強い投手陣になっているように貢献していきたい」と思い描いた。