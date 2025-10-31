「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神２−３ソフトバンク」（３０日、甲子園球場）今季限りで現役引退する阪神・原口文仁内野手（３３）が、１６年間の現役生活を感謝の言葉で振り返った。試合後は目を真っ赤にし、涙をこらえながら選手一人、一人と握手。「自分なりに一生懸命やってきて本当に幸せな野球人生だった。誇りに思います」と語った。ポストシーズンを通して出場こそなかったが、この日の試合前練習ではハーフパ