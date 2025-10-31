Ｊ１神戸のＧＫ権田修一（３６）が３０日、神戸市中央区で楽天モバイルユーザー対象のトークショーに出演し「アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ＡＣＬＥ）で、リーグ戦への流れを作りたい」と、１１月５日の蔚山（韓国）戦（ノエスタ）で必勝を誓った。自身は契約上、リーグ戦や天皇杯には出場できずＡＣＬＥのみの公式戦。３連覇へ向け、４位と崖っぷちのチームのために「いい準備をして臨みたい」と話した。