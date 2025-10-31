サッカーの元スペイン代表で、Ｊ１神戸でも活躍した元バルセロナのアンドレス・イニエスタ氏（４１）が３０日、バルセロナとレアル・マドリードのＯＢ戦「エル・クラシコレジェンズ」（１１月２２日、埼玉スタジアム）のオンライン会見に出席した。自身にとって特別な国という日本での一戦に「日本に戻れることは、すごく幸せで楽しみ」と出場を心待ちにした。リーグ３連覇へ向け、首位・鹿島と勝ち点５差で厳しい戦いを続け