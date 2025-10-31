µð¿Í¤Î°éÀ®£³Ç¯ÌÜ¡¦ÅÄÂ¼Êþµ±Åê¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎÁ°¤ÇÇ®Åê¤·¡¢Íèµ¨¤Î£±·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£½©µ¨¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËË¹»Ò¤òÈô¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é·×£±»þ´Ö¤Ç£±£¶£³µå¡£»Ø´ø´±¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿°®¤ê¤Ç¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤È¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×·Ï¤Îµå¤ò»î¤·¡Ö£±·³¼óÇ¾¿Ø¤¬¸«¤ë¤¢¤ó¤Ê¾ì¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤¤¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡×¤È´À¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£ºÇÂ®£±£µ£¹¥­¥í¤ÈÀøºßÇ½ÎÏ¤ÏÈ´·²¡£