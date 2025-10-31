タレントの中川翔子が10月30日、自身のX（Twitter）を更新。特撮ヒーロー番組「スーパー戦隊」シリーズ（テレビ朝日系）が終了するとの報道について、悲嘆に暮れている。中川はこの日、自身のXで「スーパー戦隊、、本当だったんだ、悲しい」と投稿し、先日出産した双子と共に「また新しい戦隊をリアタイで見て後楽園ゆうえんちに連れて行くの夢だった 残念すぎる、、」と無念をつづる。そして「戦隊じゃないと満たせないものがある