栗東で唯一、木曜追いのセイウンハーデスは坂路単走で4F53秒3〜1F11秒9。鋭い脚さばきで駆け上がった。山手助手は「リラックスして動きはいい。前後、左右のバランスがかみ合って前走と遜色ない状態に仕上がった」とうなずく。前走エプソムCは中団から差し切り、やや重の馬場状態ながら1分43秒9のコースレコード。「あの馬場でレコードは能力がないと出ない。東京はいいので楽しみ」と力を込めた。