ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「BEYOOOOONDS（ビヨーンズ）/CHICA＃TETSU」の元メンバー・島倉りか（25）が30日、YouTubeチャンネル「Hello！留学チャンネル〜StudyAbroad〜」を更新。カナダでの留学生活の動画をアップした。動画の冒頭、島倉は照れくさそうな表情を浮かべながら両手で顔を覆い、「久しぶりです。カナダに、来ました」と笑顔であいさつ。カナダに来たのは約2カ月前ほど。「もう1カ月以上、語