歌舞伎俳優の中村勘九郎（43）と中村七之助（42）が30日、都内で「春暁歌舞伎特別公演」（来年3月7日初日、東京・府中の森芸術劇場）の取材会を行った。3月25日の青森公演まで全国11カ所を回る。今回は「艶紅曙接拙」「墨塗女」を上演。「墨塗女」は1948年以来、78年ぶりの上演。勘九郎は「女形で奇麗で腹黒いキャラクターはなかなかない。腹黒い七之助さんにぴったり」と語り、笑いを誘った。