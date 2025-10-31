昨夏のパリ五輪レスリング女子５３キロ級金メダルで、公式戦１４５連勝中の藤波朱理（２１）＝日体大＝が３０日、大学卒業後の来年４月から半導体・電子部品などを扱うレスターに入社することを発表した。拠点は変わらず日体大で、父の藤波俊一コーチも来春から同社のレスリング部監督に就任する。新社会人となる来春からは１人暮らしも始めるといい、５７キロ級に転向して２連覇を狙う２８年ロサンゼルス五輪に向けて決意を新た