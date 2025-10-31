中国によるアメリカ産大豆の輸入拡大をめぐり、アメリカのベッセント財務長官は中国が年間2500万トンを購入することで合意したと明らかにしました。アメリカベッセント財務長官「中国は（アメリカ産大豆を）今後3年間、最低でも年間2500万トン購入する予定です」ベッセント財務長官は30日、「FOXビジネス」の番組に出演し、トランプ大統領と習近平国家主席が首脳会談で合意した「中国によるアメリカ産大豆の輸入の大幅拡大」につ