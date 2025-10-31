冬の足音が着実に近づいています。これから必要になるのが冬物の上着や靴ですが、２０２５年は機能性はもちろん、エコな商品も注目です。各地で強い冷え込みとなった１０月２８日。札幌中心部でも雪が降るなど、なが～い冬がすぐそこまで近づいています。こうした中、準備が必要なのが「冬物」グッズです。ずらっと並んだあたたかそうな上着。いま人気を集めているのが「セーブ・ザ・ダック」というブランドです。直訳