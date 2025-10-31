BCクラシックで本命視されていた米2冠馬ソヴリンティ（牡3＝W・モット）が熱発のため、出走取り消しとなった。今春のケンタッキーダービー、ベルモントSを制し、前走トラヴァーズSを10馬身差の圧勝。主催者の想定オッズでは単勝2・2倍の1番人気だった。モット師は「楽しみにしていたファンも多かったと思うし残念。今後はケンタッキー州に戻り、来年については分からない」とコメント。9頭立てとなり、想定オッズはフィアース