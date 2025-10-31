この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ななな☺︎(転生垢)🦖1y前半(@tenseiaka777)さんの投稿です。困っているときに手を差し伸べられると、優しさが身に染みますよね。なななさんは、ある日ベビーカーで商業施設に行くと、エレベーターが満杯で3～4回ほど見送っていたそう。すると中にいた中学生くらいの男児3人組の優しい行動に助けられ…？