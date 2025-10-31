俳優の平愛梨（４０）が３０日、都内で行われた参天製薬による啓発イベント「近視を正しく知る。将来の目の健康を守るために、いまできること」に出席した。サッカーＪ１・ＦＣ東京の長友佑都選手の妻で４児の母の平は子ども１人に１台、タブレットを渡していることを告白。使用時間を「多くても４５分」と決めて、アラームをかけて使わせているというが「子どもが（アラームを）消しちゃうんですよ」と苦笑い。それでも「パパ