４児の母で歌手のｈｉｔｏｍｉが、長女とのディズニーでのハロウィーン仮装を披露し話題になっている。ｈｉｔｏｍｉは３１日までに、自身のインスタグラムを更新。「娘とディズニーハロウィン行ってきました。娘はウェイディングアリエルで、私は悪役のヴァネッサ。なんとなく１日ヴァネッサの様に振る舞ってみました娘はやりたい仮装で大満足だったみたい夜はへとへとだったけどね…」（原文ママ）と記し、ロングヘアのウ