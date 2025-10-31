「ロッテ秋季キャンプ」（３０日、都城）ロッテの都城秋季キャンプは３０日、２日目を迎え、個別練習では安田尚憲内野手（２６）ら４選手が４０分間のノックを受けた。球際の厳しい打球に飛びつき、安田のユニホームは真っ黒。「きついのは当たり前だと思うんで。やるしかないですね」と肩で息をしながら応えた。ノッカーを務めたのは新任の松山チーフ守備兼走塁コーチら。強い打球を左右に散らすノックにサブロー監督は「う