「巨人秋季キャンプ」（３０日、ジャイアンツタウンスタジアム）巨人・阿部監督はポスティング制度を利用してのメジャー挑戦を表明した岡本へエールを送った。「本人はスゴいところに行く。チャレンジしに、苦労しに行くと思う。こちらは応援するしかできない」と心境を語った。「いろいろなことを感じられて、いろいろな選手と野球ができて素晴らしい財産になる。うらやましい半面、痛い半面、応援したいなと思う」と主砲の