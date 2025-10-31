楽天からドラフト５位指名を受けた伊藤大晟投手（１８）＝れいめい高＝が３０日、鹿児島県内の同校で指名あいさつを受けた。かねて憧れを抱いてきた元楽天で米大リーグ・パドレスの松井裕樹２世へ。強い覚悟を語った。愛敬スカウト部長、大久保担当スカウトと実際に対面し、「指名された時はホッとしたというのが正直な気持ちでしたが、少しずつプロ野球選手になる実感が湧いてきました」。憧れを現実にし、今後の夢を見据えた