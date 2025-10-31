ＳｎｏｗＭａｎの佐久間大介（３３）が３０日、都内で行われた、国民的ゲームの最新作「桃太郎電鉄２〜あなたの町もきっとある〜」（１１月１３日発売）の発売記念＆新ＴＶＣＭ発表会に出席した。プレーヤーが鉄道会社の社長となり、すごろく形式で日本全国を旅して駅で物件を購入して資産を増やすゲームにちなみ、この日は自らの「推し駅」を紹介するトークを展開。佐久間は「亀戸」と回答した。幼少期から家族で参拝