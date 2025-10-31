歌手で子役の村方乃々佳ちゃん（７）が３０日、スタジオアリスの七五三応援大使に就任し、都内で行われたプレスイベントに出席した。妹の日那乃ちゃん（３）とともに、着物を身にまとい登壇。乃々佳ちゃんは「これからもっとみんなにお着物を着てもらって、神社にお参りに行ってほしいと思います！」と力強く大使としての決意を口にした。７歳を迎えたことに「七五三とさよならは悲しいけど、楽しい七五三になりました！」と、